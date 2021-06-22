السفير هيكي: الهجمات على التحالف تحول العراق الى ساحة حرب للدول الاخرى

2021/06/22 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي سبعة أسباب أكد انها تجعل استهداف قوات التحالف أمرا سيئا وخطيرا بالنسبة للعراق والمنطقة.

هيكي نشر سلسلة من التغريدات على تويتر، قال فيها ان الهجمات التي تستهدف التحالف الدولي المناهض لداعش في العراق، عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، ستكون له آثار وتبعات سيئة للغاية، لأن ذلك من شأنه دعم تنظيم داعش كون مهاجمة تلك التحالف الدولي يعني استهداف القوات التي تقاتل التنظيم، لافتا الى ان الهجمات تضعف الدولة العراقية لان وجود التحالف يأتي بطلب من حكومة العراق.

وأضاف السفير البريطاني ان نلك الهجمات تعرض حياة العراقيين وحياة التحالف للخطر، وتجعل حياة العراقيين أكثر فقرا لأن العراق يحتاج الى الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل.

وتابع السفير البريطاني ذكر التداعيات الخطيرة لاستهداف قوات التحالف موردا ثلاثة أسباب أخرى.

وأكد هيكي إن الهجمات التي تشنها الفصائل المدعومة من الخارج تحول العراق إلى ساحة معركة للدول الأخرى، وتؤدي الى خطر اتساع رقعة النزاع، فضلا عن إمكانية ان تقوض الهجمات التقدم في تخفيف التوترات الإقليمية من خلال المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد والمفاوضات النووية في فيينا، وما يسببه ذلك من ضرر على النمو الاقتصادي للعراق، في حين اختتم السفير تغريداته بالقول ان مغادرة التحالف للعراق يمكن ان يتحقق سلميا وسياسيا دون الحاجة للعنف والحاق الضرر بالعراق وبالمنطقة.

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