2021/06/22 | 10:54 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 10:34 صباحاً

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محافظة بغداد تتجه الى الاقتراض لاكمال مشاريعها

اكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، أن المحافظة لديها مشاريع كبيرة وستراتيجية بقطاعات مختلفة من ماء ومجارٍ ومشاريع سكنية، ولا يمكن تمويلها سوى من خلال الاقتراض.

وقال العطا في بيان إن “المحافظة لم تحدد الية نهائية للاقتراض لان الموضوع يعتمد على طبيعة كل مشروع وحجم تمويله، اذ إنَّ المشاريع الكبيرة اما أنْ تحال على الاستثمار او يتم تمويلها من خلال القروض”.

وفي ما يتعلق بميزانية تنمية الاقاليم، اوضح المحافظ أنه “لا يمكن أن تمول المشاريع الكبيرة، وبالتالي فان الاقتراض يمثل الحل الانسب البديل عن توقف المشاريع”.

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