حفل توقیع کتاب للكاتب عبدالستار جباري

2021/06/22 | 10:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مكتبة كاريز الثقافي في كركوك يوم الاثنين 21 حزیران 2021 امسية توقيع كتاب (مرواري كركوك ) اي ( لؤلؤة كركوك ) للكاتب والصحفي عبدالستار جباري الذي صدر مؤخرا في جزئه الاول باللغة الكوردية.

ويضم الكتاب كوكبة من المتميزين الكورد في كركوك وفي اختصاصات متنوعة، من مختلف الاعمار والثقافات.

وحضر الامسية التي ادارها الكاتب الصحفي طارق كاريزي النخب الثقافية في مدينة كركوك .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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