تراجع في أسعار الدولار ببغداد والمحافظات الشمالية

2021/06/22 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفضت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في بغداد والمحافظات الشمالية لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وبلغ سعر الشراء في بغداد 14750 دينارا للمئة دولار، فيما وصل سعر البيع إلى 148500 دينار.

أما في المحافظات الشمالية فقد بلغ سعر الشراء 147500 دينار للمئة دولار، وبلغ سعر البيع 14800 دينار.

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