حقوق الإنسان في العراق تتحدث عن رقم

2021/06/22 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد عضو هيئة حقوق الانسان في العراق علي البياتي، اليوم الثلاثاء، بان هنالك 30 جثة مفقودة جراء الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.وقال البياتي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم) إن "عدد الوفيات في حريق مستشفى ابن الخطيب المعلن من قبل وزارة الداخلية 82 في آخر بيان، بينما عدد الجثث المستلمة من قبل دائرة الطب العدلي 52 جثة".وأضاف أن "هذا يعني ان هنالك 30 جثة مفقودة يبدو أنها احترقت بالكامل".

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