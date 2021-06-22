رئيس أركان الجيش يصل البصرة

2021/06/22 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار اللة، الثلاثاء، إلى محافظة البصرة.

والتقى يار الله، القادة والآمرين والضباط في المحافظة للاطلاع على الواقع الامني هناك.

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