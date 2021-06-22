رئيس أركان الجيش يصل الى البصرة (صور)

2021/06/22 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله، وصل إلى محافظة البصرة وألتقى القادة والأمرين والضباط".

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