طقس العراق: ارتفاع درجات الحرارة الاسبوع المقبل الى 50 مئوية في هذه المناطق

2021/06/22 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير حالة الطقس، الثلاثاء، الى تأثر البلاد بموجة حر جديدة، ذروتها بداية الأسبوع المقبل.

وذكر المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (22 حزيران 2021)، ان "التوقعات تشير إلى مزيد من ارتفاع الحرارة الأيام القادمة، وخصوصا بداية الأسبوع القادم حيث تصل إلى 50 درجة مئوية في مناطق الجنوب وتقترب من 50 درجة مئوية في المناطق الوسطى، وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية والمنطقة الغربية".

وأضاف الاسدي، ان "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومن يوم غد والأيام القادمة سيعود نشاط الرياح الشمالية الغربية في مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى لتصل هباتها إلى 65 كم في الساعة، وستكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية ثم تخف سرعة الرياح مطلع الأسبوع المقبل".

N.A

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