بدء امتحانات الصفوف غير المنتهية في اقليم كوردستان

2021/06/22 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 22/6/2021، امتحانات الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي مع مراعاة جميع الاجراءات الوقائية.

وقالت تريفة محمد مديرية تربية شرقي السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان امتحانات الصفوف غير المنتهية في اقليم كوردستان بدأت اليوم ومن المقرر ان تستمر لغاية 1/7/2021.

واضافت: في محافظة السليمانية شارك 428 الف طالب في الامتحانات وبالتعاون مع الخيرين من ابناء مدينة السليمانية تمكنا والحمد لله من توفير مستلزمات اجراء الامتحابات كاجهزة التهوية كما قمنا بتهيئة 857 قاعة امتحانية للطلاب.

وقالت: ان انتشار جائحة كورونا اثر بشكل كبير على سير العملية التربيوة والحمد لله تمكنا من انهاء العام الدراسي الحالي، وانشاء الله سنعمل على تعويض المناهج التعليمة للطلاب خلال الفترة المقبلة.

PUKmedia خاص

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