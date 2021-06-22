2021/06/22 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على النظر في إنهاء منتدى “مجموعة العمل” بشأن سياسة كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، في ما يبدو أنها لفتة تصالحية تجاه بيونغ يانغ التي شجبت المنتدى باعتباره عقبة أمام العلاقات بين الكوريتين.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كبير مبعوثي سيؤول النوويين نوه غيو دوك، ونظيره الأمريكي سونغ كيم، توصلا إلى الاتفاق خلال محادثاتهما في سيؤول أمس الإثنين، حيث سعيا إلى استراتيجية منسقة لاستئناف الدبلوماسية النووية مع بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: “خلال المحادثات بين كبار المبعوثين النوويين، راجع الجانبان عمل مجموعة العمل الحالية واتفقا على النظر في إنهائها”.

وأضافت الوزارة إن الجانبين اتفقا على تعزيز المشاورات على مستوى المديرين العموميين، بالإضافة إلى الحوار بين المفاوضين النوويين الرئيسيين.

وكانت سيؤول وواشنطن قد شكلتا مجموعة العمل في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، لتنسيق نهجيهما بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، والمساعدات الإنسانية، وإنفاذ العقوبات، والعلاقات بين الكوريتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وسول تتفقان على إنهاء منتدى “مجموعة العمل” حول سياسة كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن وسول تتفقان على إنهاء منتدى “مجموعة العمل” حول سياسة كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).