إيطاليا تحدد موعد إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة

2021/06/22 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تراجع إصابات كوفيد-19 التي تحتاج للعلاج بالمستشفى، قالت الحكومة الإيطالية إنها ستلغي إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بدءا من الاثنين المقبل.

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