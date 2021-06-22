2021/06/22 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط عبوات ناسفة وهدم وكرين لداعش في الكرمة والنباعي » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:27

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عبوات ناسفة وهدم وكرين لداعش في الكرمة والنباعي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عبوات ناسفة وهدم وكرين لداعش في الكرمة والنباعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).