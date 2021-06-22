القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين

2021/06/22 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من الارهابيين في محافظة صلاح الدين.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، ألقت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية القبض على اثنين من المطلوبين قضائياً وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في منطقة "النهرين" بناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين ، حيث تمت العملية بعد توفر معلومات حول الإرهابيين، وبعد التحري تم تحديد الأهداف واستدراجهما وإلقاء القبض عليهما، وبعد مطابقة المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات الاستخبارية تبين أنهم اشقاء منتمين للجماعات الإرهابية ومن المنفذين لعدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية".

واضاف البيان، انه "تم تسليمهما إلى جهة الطلب اصولياً".

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