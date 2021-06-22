الرافدين يحدد مدة تسديد قروض التمويل للطلبة والأساتذة الباحثين

2021/06/22 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تحديد مدة تسديد قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.[…]

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