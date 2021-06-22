دعا لمكاشفة الشعب .. نائب: انقطاع مياه الاسالة عن 80% من مناطق الوسط والجنوب

2021/06/22 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار

البرلمانية علي البديري، اليوم

الثلاثاء، من فشل الموسم الزراعي

المقبل، وانقطاع مياه الاسالة عن 80% من

مناطق الوسط والجنوب بسبب ازمة المياه،

داعيا الجهات المعنية في

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