الديموقراطي الكردستاني: دعوات انفصال السليمانية عن اربيل انفرادية لا أساس لها من الصحة

2021/06/22 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الثلاثاء، دعوات استقلال السليمانية عن أربيل بـ”الانفرادية”، مؤكدا أن الاتحاد الوطني الكردستاني مشارك بشكل كبير في الحكومية الحالية بالاقليم.وقال عضو الحزب صبحي المندلاوي في حوار إنه “لا يوجد اي تراجع بين الاتحاد … Readmore

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