رئيس أركان الجيش يصل البصرة ويلتقي القادة والآمرين والضباط

2021/06/22 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة البصرة.

مصادر أمنية أفادت بأن رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وصل إلى محافظة البصرة والتقى القادة والآمرين والضباط.

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