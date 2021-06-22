2021/06/22 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاشتباك والصدام المسلح الذي وقع ليلة أمس بين قوة من الأسايش وقوة مسلحة تابعة لأحد قادة ‏الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية.‏

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "أثناء طلب مفرزة من الأسايش في حي سرجنار هوية أبناء أحد المسؤولين الذين كانوا مع ‏قوة أمنية تابعة لحماية نائب رئيس إقليم كردستان جعفر شيخ مصطفى، رفض تسليم هويته وحدثت مشادات كلامية".‏

وأضاف، أن "المشادات تطورت إلى صدام مسلح استمر لحوالي نصف ساعة أدى لإصابة 6 أشخاص بينهم شخص حالته خطيرة ويعتقد ‏أنه فارق الحياة بعد نقله لمستشفى شار في السليمانية".‏

وأشار إلى أن "الاشتباك توقف بعد اتصالات وتدخل قوة أمنية كبيرة، فضت الاشتباك وأعادت الأوضاع لطبيعتها".‏

وأثناء التواصل مع القيادات الأمنية رفضت الإدلاء بتصريح، فيما أكد مصدر في الأسايش تشكيل لجنة تحقيقية عليا ستطلع على ‏مجريات الوضع وتصدر بيانا بخصوص أحداث الأمس.‏

فيما أشار المصدر، إلى أن "الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ يتابع بنفسه سير مجريات التحقيق، في الوقت الذي تكررت ‏هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة في السليمانية".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الاشتباك المسلح بين الأسايش وحماية أحد الأحزاب بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الاشتباك المسلح بين الأسايش وحماية أحد الأحزاب بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).