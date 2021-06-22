وزير العدل يفتتح مجمع الدوائر العدلية في الديوانية

2021/06/22 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ افتتح وزير العدل سالار عبد الستار اليوم مجمع الدوائر العدلية في الديوانية.ويتكون مجمع الدوائر العدلية من ثلاثة طوابق تضم الدوائر العدلية في المحافظة من التسجيل العقاري والتنفيذ ./ انتهى

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