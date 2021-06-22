بغداد تعلن عن ارتفاع صادرات الغاز الايراني إلى العراق

2021/06/22 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح متحدث عراقي بأن إيران رفعت صادراتها من الغاز إلى 30 مليون متر مكعب لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مما أسهم برفع مستويات إنتاج الط...

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