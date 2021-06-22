الى اين وصل مشروع بناء المفاعلات النووية في العراق؟

2021/06/22 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مطلعة في الوكالة الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم"، أن مشروع بناء الجانب الروسي مفاعلات كهرذرية في العراق لا يزال قيد البحث....

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