معاون وزير النقل الايراني يصل العراق على رأس وفد رفيع

2021/06/22 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل محمود غفاری معاون وزير النقل الايراني إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين....

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