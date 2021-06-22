نائب يدعو الحكومة لمكاشفة العراقيين على كارثة وشيكة داعياً لإيجاد حلول جذرية

2021/06/22 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الثلاثاء، من فشل الموسم الزراعي المقبل، وانقطاع مياه الاسالة عن 80% من مناطق الوسط والجنوب بسبب ازمة المياه، داعيا الجهات المعنية في الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة و فعلية لإنقاذ … Readmore

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