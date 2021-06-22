2021/06/22 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز بهدوء يقوم الجاني باصطياد ضحاياه، عادة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لأنها الأكثر انتشارا بين جميع الفئات، ثم يقوم بتهديدهم بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية إن لم يدفعوا مبالغ مالية، أو القيام بأفعال غير أخلاقية، وفي الغالب تكون الإناث أكثر الفئات المستهدفة من جانب المبتزين.العراق من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بورصة” الابتزاز الالكتروني تتصاعد في العراق..



“النور” يتعقب لغز الظاهرة الملعونة first appeared on النور نيوز.

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