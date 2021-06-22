2021/06/22 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقال أربعة متعاملين ومصادر بصناعة النفط، إن إيران قد تتمكن بسرعة من تصدير ملايين البراميل من النفط الذي استخرجته وخزنته إذا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على برنامجها النووي.وتابعوا بأن طهران تستعد لنقل النفط تمهيدا لاستئناف طرحه في السوق في نهاية المطاف.وكانت الولايات المتحدة وإيران بدأتا منتصف حزيران/ يونيو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تجهز ملايين براميل النفط لبيعها فور رفع العقوبات first appeared on النور نيوز.

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