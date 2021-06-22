اعتقالات واسعة بالضفة.. وإطلاق نار على الاحتلال بجنين

2021/06/22 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة.وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنا بعد تفتيش المنازل والتخريب في محتوياتها في بلدة قراوة بني حسان شمال غربي سلفيت.وفي نابلس، اعتقل جنود الاحتلال شابين من قرية بيت دجن شرقي نابلس، وبلدة بيتا جنوبيها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقالات واسعة بالضفة..



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