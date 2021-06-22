خلال شهر واحد.. انتاج أكثر من 13 مليون بيضة في كربلاء

2021/06/22 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفدت مشاريع بيض المائدة العاملة في

محافظة كربلاء السوق المحلية بأكثر من 13

مليون بيضة خلال شهر واحد بهدف سد حاجة

السوق المحلية من بيض المائدة.

وقال رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية

المهندس محمد جبار ا

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