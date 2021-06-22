انخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق كربلاء

2021/06/22 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدينار امام الدولار

الامريكي، اليوم الثلاثاء، (22 حزيران

2021) في الاسواق المحلية بمحافظة كربلاء.

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وقال مراسل وكا

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