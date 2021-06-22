2021/06/22 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

اليوم الثلاثاء، عن ضبط "معاون صيدلي" في

إحدى المستشفيات الحكوميَّة الخاصة

بمعالجة المصابين بفيروس كورونا؛

لإقدامه على اختلاس حقن خاصة بعلاج

المصابين بهذا المرض.

دائرة

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