شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسخر من ‏أميركا بهذه الكلمات

2021/06/22 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رأت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون النافذة، اليوم الثلاثاء، أن لدى ‏واشنطن تطلّعات “خاطئة” فيما يتعلّق بالحوار مع ‏بيونغ يانغ وأنها ستواجه “خيبة ‏أمل كبرى”، وفق ما نقل […]

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