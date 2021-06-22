غياث سورجي: الدول السبع تثق بالبيشمركة

2021/06/22 | 12:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد غياث سورجي مسؤول قسم الاعلام والعلاقات في مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني ان الدول الصناعية السبع الكبرى تثق في قوات البيشمركة وتهتم بها لتحقيق مصالحها.

وقال غياث سورجي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء 22/6/2021، ان مجموعة الدول السبع الصناعية اكدت في البيان الختامي لاجتماعها في الاسبوع الماضي دعمها ومساندتها للجيش العراقي وخاصة قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية، وناقشوا ملفات اخرى بخصوص العراق وبالاخص مسألة الانتخابات ومسائل اخرى

وأضاف غياث سورجي ان مجموعة الدول السبع اكدت بكل وضوح الاشادة بالقوات العراقية ومن ضمنهم قوات البيشمركة، واستمرار الدعم للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش، وكذلك رهن تسليح البيشمركة بعملية الاصلاح في وزارة البيشمركة، وجعل حكومة اقليم كوردستان مرجعية لهذه القوات وليست الاحزاب، وتحديد آلية تنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

ويرى غياث سورجي ان الغاية من اهتمام الدول السبع بقوات البيشمركة يأتي من ان تلك الدول الصناعية السبع تضم اقوى الدول الصناعية في العالم والغاية من مساندة ودعم البيشمركة والقوات الاتحادية هو التنسيق فيما بينها للحفاظ على مصالحها وهيمنتها الاقتصادية العالمية وتحسين اقتصاديات الدول الاعضاء السبع.

وتابع "أعتقد ان الاهتمام بقوات البيشمركة في بيانها يأتي من انه بات واضحا لهم ان البيشمركة قوات موحدة ومنذ تحرير العراق في 2003 ولحد الآن لم تقف قوات البيشمركة ضد هذه الدول ولا دول التحالف بل كانت حليفة لهم، والبيشمركة بينت انهم من الد اعداء المجرمين والعصابات والمنظمات الارهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها"، مشددا على ان الدول السبع تعتبر قوات البيشمركة حليفة لهم ولابد من مساعدتها وهناك ثقة بينهم وبين القوات الكوردية بشكل عام، وهم يعتبرون البيشمركة هي القوة الوحيدة القادرة على محاربة المنظمات الارهابية بعد رحيلهم من العراق.

يذكر ان البيان الختامي لاجتماعات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم، اكد دعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وتأييده بالكامل قرار مجلس الأمن رقم 2576 ودعوته لإشراك مراقبين للانتخابات، للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر.

PUKmedia / خاص

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