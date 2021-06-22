الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في بصلاح الدين

2021/06/22 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، ان الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع– قسم استخباراتقيادة عمليات سامراء – اكدت تواجد احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة الشهابيالتابعة الى ناحية يثرب بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين“.

واضافت “على ضوء ذلك شرعت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة العمليات واستخبارات الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة ومفرزة منالامن الوطني في يثرب بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه.وتم تسليمه لجهة الطلب“.

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