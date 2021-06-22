الرشيد: اصدار بطاقة (نخيل) لمنتسبي المقرات العسكرية محافظة ذي قار

2021/06/22 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيداستمراره بأصدار بطاقات (نخيل) وتسليمها للجهات التي وقعت عقد مع المصرف.

واوضح المكتب الاعلامي ان “فريق العمل المكلف بالوصول الى كافة الدوائر والوحدات العسكرية في اماكن تواجدهم قام باصدار بطاقات(نخيل ) الى (كلية القوة الجوية /قيادة عمليات سومر /قاعدة الامام علي الجويه /امرية موقع ذي قار)“.

واضاف ان “العمل مستمر للوصول الى كافة الجهات المعنية من دون اي مراجعة للمصرف“.

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