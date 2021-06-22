2021/06/22 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت جامعة جونز هوبكنز الامريكية، عن تسجيل نحو 180 مليون اصابة مؤكدة بكوفيد 19، في مختلف دول العالم حتى صباح اليوم الثلاثاء.وقالت الجامعة في بيانات نشرتها على موقعها الرسمي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية جديدة بوفيات وإصابات كورونا حول العالم المركز الخبري الوطني.

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