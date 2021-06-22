2021/06/22 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسليم أجهزة مراقبة إلى مصر وليبيا تحيل شركات فرنسية للتحقيق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسليم أجهزة مراقبة إلى مصر وليبيا تحيل شركات فرنسية للتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).