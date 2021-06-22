2021/06/22 | 12:35 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشر غالوب: عمال العراق الاكثر شعورا بالقلق على مستقبلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/22 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر غالوب: عمال العراق الاكثر شعورا بالقلق على مستقبلهم) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر غالوب: عمال العراق الاكثر شعورا بالقلق على مستقبلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).