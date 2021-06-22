شرطة المثنى تكشف لـNRT عربية عن القاء القبض على عدد هائل من المتهمين

2021/06/22 | 12:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت قيادة شرطة المثنى، الثلاثاء، عن القاء القبض على 3000 مدان ممن نفذوا جرائم مختلفة داخل المحافظة خلال العام الحالي.

وقال قائد الشرطة العميد عبد الرضا كاطع في حديث لـNRT عربية، اليوم (22 حزيران 2021) ان "هذه الاحصائية تم اعدادها بالاعتماد على المراكز التحقيقية"، مؤكدا ان "القيادة سيرت من بداية السنة لغاية الان اربعة عشر الف دورية ليلية داخل المحافظة".

واضاف، ان" عدد الدوريات المسيرة في النهار بلغت اكثر من خمسة الاف دورية آلية واكثر من ثلاثة الاف ممارسة امنية ".

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