ماذا بعد مواقع التواصل الإجتماعي؟

2021/06/22 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيد شحاثة

يتذكر من عايش بدايات تسعينيات القرن

الماضي, ظهور قنوات الفضائيات

التلفزيونية العربية, وكيف كان لها صدى

كبير ومؤثر في الشارع, وكان السبق

والريادة والسيطرة الأولى فيها

للفضائيات السعودية..



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