أول فيلم روسي عن كارثة تشرنوبل بعنوان ( تشرنوبل : الهاوية) - علي المسعود

2021/06/22 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Chernobyl: Abyssكارثة مفاعل تشيرنوبيل في شمال أوكرانيا هي واحدة من أسوأ الحوادث النووية في التاريخ.



حدث ذلك في 26 أبريل / نيسان 1986.



كارثة تشرنوبل النووية هي الأشهر في التاريخ حين انفجر المفاعل وتسبب في وفاة حوالي 40 شخصا وإصابة 2000 آخرين، وقدرت الخسائر المادية بحوالي 3 مليارات دولار، وأعلنت مدينة بريبيات بشمال أوكرانيا منطقة محظورة بسبب التلوث الإشعاعي .



قبل خمسة وثلاثين عامًا وقع انفجار ف ......





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