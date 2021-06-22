لميعه عباس عماره --- رائدة الأدب العراقي - عبد الجبار نوري

2021/06/22 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري لميعة عباس عمارة ---رائدة الأدب العراقي الحديثعبدالجبارنوريتحية لشاعرة الأحاسيس والوجدان ، ما أرق كلماتها وما أعذب معانيها ، أشعارها سردية ناعمة مخملية الصيرورة وستبقى عصيّة الأستنساخ بدوام أبداعها وتميّزها في صنع سلالم الحروف البهيّة ، وأشعارها منظومة لئالئ مطابقة لما قالهُ الشاعر الأنكليزي " أليوت عن الشعر الجيد : (الشعر الجيد هو قد يبلغ القلب قبل تمام الفهم ) .عراقية عفوية جميلة جدا ......





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