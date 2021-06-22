القبض على بائع ومروج للمخدرات في نينوى

2021/06/22 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت شرطة محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، القبض على احد مروجي وبائعي الحبوب المخدرة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء ليث خليل الحمداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة المخدرات والموثرات العقلية التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكنت من القاء القبض على المتهم (ا ه ذ م) وهو احد مروجي وبائعي الحبوب والمواد المخدرة وضبط بحوزته (١٢ غرام من مادة الكرستال المخدرة) مخبأة داخل جهاز غلي الماء".

واشار الى انه، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات"، لافتا الى أن "المتهم تم القبض عليه في منطقة (گراج الشمال) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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