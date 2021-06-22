2021/06/22 | 12:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأربعاء انطلاق منافسات الجولة 11للمجموعة الاولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/22 | 12:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأربعاء انطلاق منافسات الجولة 11للمجموعة الاولى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأربعاء انطلاق منافسات الجولة 11للمجموعة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).