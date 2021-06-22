التكهنات تحيط بمستقبل رونالدو ومبابي وكين

2021/06/22 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السماح للتكهنات حول مستقبله مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، بالتأثير على تركيزه في منافسات كأس أمم أوروبا، حيث لا يعاني اللاعب (36 عاماً) من الأرق هذه الأيام.

قال رونالدو: “لو كان عمري 18 أو 19 عاماً، ربما لم أكن لأنام في الليل”.

وهذا التصريح في حد ذاته يعد بمثابة اعتراف بوجود أفكار حول الانتقال في ذهنه، ويمكن قول الشيء ذاته عن مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين.

وتسبب الأداء المتواضع لهاري كين حتى الآن، في مباراتين مع المنتخب الإنجليزي، في موجة من التكهنات في الصحافة البريطانية التي أكدت أن اللاعب منشغل للغاية برغبته في الرحيل عن فريقه الحالي توتنهام.

وتواجد قائد منتخب ويلز، غاريث بيل، في صفوف توتنهام الموسم الماضي، لكنه لا يزال لاعباً في صفوف ريال مدريد الإسباني، ويعد مستقبله مجهولاً عقب البطولة.

وارتبط كيليان مبابي بالرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان، في الوقت الذي ذكرت فيه التقارير أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدأ محاولات جديدة لضم غادون سانشو، والذي لم يلعب أي دقيقة حتى الآن في بطولة أمم أوروبا.

وفي الوقت الذي يدور فيه النقاش حول انتظار الانتقالات نهاية منافسات أمم أوروبا، فإنه في حالة الهولندي ممفيس ديباي، فقد أعلن الأخير رحيله إلى برشلونة الإسباني خلال البطولة.

ومن المتوقع إعلان انتقال الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الاسبوع، حتى من مدربه في المنتخب.

وتدور تكهنات أيضاً حول مستقبل الظهير الهولندي دينزيل دومفريس، ومهاجم باير ليفركوزن باتريك شيك، وبيتر غولاتشي.

ويدرك ماتياس جينتر التكهنات التي تربطه بالانتقال من مونشنغلادباخ إلى برشلونة الإسباني، لكنه لا يرغب في ذلك الأمر في تلك المرحلة من منافسات أمم أوروبا.

وقد تطول التكهنات بالنسبة لنجوم مثل كين ورونالدو إلى أسابيع، لكن في عالم فيروس كورونا حيث القليل من الأندية تنعم بثروات مالية ضخمة لضمهم، قد تكون الخطوة أسرع بكثير مما يعتقدون.

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