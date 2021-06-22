2021/06/22 | 13:01 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 01:00 مساءً

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اندلاع حريق في "علوة" لبيع الخضار في النجف

اندلع حريق، الثلاثاء، في علوة لبيع الخضار، قرب كراج (مرآب) بغداد، في محافظة النجف.

ولم يتبين حجم الخسائر حتى الآن.

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