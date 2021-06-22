المغرب يعلن تفكيك خلية تابعة لـ

2021/06/22 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"، تتكون من أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، ينشطون في منطقة سيدي الزوين بضواحي مراكش، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

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