2021/06/22 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد أولاش دوغان، وهو أحد عناصر “حزب العمال الكردستاني”، المطلوب بالنشرة الحمراء، خلال عملية في مدينة السليمانية شمال العراق.ويعد دوغان، ثالث قيادي في حزب العمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ”دوغان”..



حصيلة عملية استخباراتية تركية جديدة شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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