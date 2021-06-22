وزير النفط العراقي يبحث التعاون بمجال الطاقة مع السفير البريطاني في بغداد

2021/06/22 | 13:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والغاز والطاقة.وأكد إسماعيل، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط، حرص الوزارة على تطوير …

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