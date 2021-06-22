“المركز الخبري” ينشر جدول أعمال البرلمان بجلسة اليوم

2021/06/22 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، جدول أعمال مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء.‏ وتضمن جدول أعمال الجلسة، تسع فقرات من بينها التصويت على مشروع قانون ‏ومقترحي قانونين.‏ فيما تضمن جدول الأعمال ايضاً، […]

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