محافظ ذي قار يوضح حقيقة تغييرات ادارية كبيرة ويحمل هذه الجهات مسؤولية الترويج المزور

2021/06/22 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الثلاثاء، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن وثيقة مزورة تتضمن بعض التغييرات الادارية.

وذكر المكتب الاعلامي للخفاجي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 حزيران 2021)، انه "يجب الحذر من تداول او نشر مثل هذه الكتب المزورة لانها تربك الوضع الاداري في المحافظة".

واضاف البيان، انه "يتحمل اي جهة تقوم بترويجها المسؤولية القانونية كاملة"، داعيا "وسائل الاعلام المختلفة، وكل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي كافة الى التحري والتثبت بشكل قاطع قبل نشر مثل هذه المعلومات الزائفة".

وفي وقت سابق صدرت وثيقة عن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي تتضمن تغيير 5 مدراء دوائر في المحافظة، والتي شملت بلدية الناصرية، والبلديات، والصحة، والتخطيط العمراني، والضرائب.

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