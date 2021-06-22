خاتمي: المشاركة الضعيفة بالانتخابات دليل على احباط الشعب وإشارة تحذير للنظام

2021/06/22 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي ان وجود نسبة عالية من الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دليل على إحباط الشعب ويأسه وابتعاده عن النظام.

ووصف خاتمي في بيان عدم مشاركة أكثر من خمسين في المئة من الناخبين الذين لديهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بأنه غير مسبوق وإشارة تحذير للنظام، متسائلا بالقول ألا يظهر ما حدث في هذه الانتخابات والانتخابات السابقة أن مصداقية الإصلاحيين في المجتمع قد تضاءلت.

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